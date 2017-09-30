صلاح سليمان (العين)

إذا كانت الدقيقة 89 حسمت الموقعة للزعيم بطلقة الياباني تسوكاسا، فإن الدقيقة 50 كتبت العنوان الرئيسي لأول فصول الجدل والإثارة والغضب والفرحة في قمة العين وشباب الأهلي دبي، بعد أن أخرج الحكم عمار الجنيبي البطاقة الحمراء لحارس الأهلي سيف يوسف لعرقلته كايو مهاجم العين، وكانت النتيجة تقدم الزعيم بهدف مهند العنزي في الدقيقة 45.

قرارات الحكم ما بين طرد حارس الأهلي والمطالبة بركلة جزاء لديوب وطرد كوزمين واحتساب 10 دقائق وقت بدل ضائع رسمت أبرز مشاهد القمة الأولى بين العين وشباب الأهلي دبي وأثارت الكثير من الجدل.

يقول فريد علي الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي للاتحاد الرياضي، إن الحكم الدولي عمار الجنيبي لم يوفق في إدارته للمباراة حيث لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة ديوب لاعب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 71، عندما عرقله محمد أحمد مدافع العين، وهو قرار مؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بفوز العين بهدفين مقابل هدف، كما لم يتم طرد توماس لاعب شباب الأهلي دبي بالبطاقة الحمراء، في الدقيقة 99 بعد دخوله العنيف علي محمد عبد الرحمن حيث لم يحتسب الحكم أي قرار في الحالة.

وتابع: الإنذار الذي ناله دوجلاس لاعب العين في الدقيقة 39 جاء ضعيفا لأن الخطأ لا يستحق الإنذار.