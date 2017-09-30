أكبر خسارة شهرية للذهب منذ بداية العام

لندن (رويترز)

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر أمس وسط ضغوط من ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام في ظل زيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر.

وبحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1286.96 دولار للأوقية (الأونصة)، متجهاً لتسجيل هبوط نسبته 2.5 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بداية 2017 والأكبر من نوعه منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

لكن المعدن الأصفر يتجه لإنهاء الربع على ارتفاع نسبته نحو 3.7 بالمئة.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1289.70 دولار للأوقية.