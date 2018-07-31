دبي ( وام )

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرارين رقمي «18» و«19» لسنة 2018، بتشكيل «مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».

وحسب القرار رقم «18» لسنة 2018، يشكل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري، وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبد الله الزفين، ومحمد سيف محمد المقبالي، ومنصور جمعة بو عصيبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووفقاً للقرار رقم «19» لسنة 2018، يشكل مجلس أمناء «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» برئاسة محمد جمعة النابودة، وعضوية كل من إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبد الرحيم قرقاش، وخالد علي بن زايد، ومحمد عبد الله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما، ويتم نشرهما في الجريدة الرسمية.