دبي ( وام )
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرارين رقمي «18» و«19» لسنة 2018، بتشكيل «مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء»، و«مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية».
وحسب القرار رقم «18» لسنة 2018، يشكل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء برئاسة حمد عبيد الشيخ المنصوري، وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبد الله الزفين، ومحمد سيف محمد المقبالي، ومنصور جمعة بو عصيبة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
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