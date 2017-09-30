6 قتلى بتفجير انتحاري تبناه «داعش» في كابول

كابول (وكالات)

قتل ستة أشخاص بتفجير انتحاري استهدف مسجداً شيعياً في وسط كابول أمس، عشية إحياء ذكرى عاشوراء كما أعلن قائد شرطة العاصمة. وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن التفجير. وقال الجنرال سليم الماس، إن التفجير الذي وقع الجمعة أمام حسينية في حي قلعة فتح الله السكني في العاصمة «أوقع ستة قتلى و16 جريحاً وكلهم مدنيون».

وتخشى السلطات وقوع اعتداءات يشنها «داعش» في هذه الفترة تزامنا مع إحياء ذكرى عاشوراء. ولهذا السبب تم تعزيز الأمن أمام المساجد الشيعية في كابول والمدن المحيطة بها.

وبعد تعرضها لانتقادات عديدة جراء فشلها في حماية الأقلية التي تعد نحو ثلاثة ملايين نسمة في البلد ذي الغالبية السنية، اتخذت الحكومة خطوة غير مسبوقة لتدريب وتسليح نحو 400 مدني للمشاركة في حماية مساجد كابول.

هذه الإجراءات التي قد تشمل مدناً أخرى وانتقدها بعض الأعيان لعدم كفايتها، تسلط الضوء على ضعف قوات الأمن الأفغانية التي تكافح من أجل التصدي لهجمات طالبان وجماعات إسلامية أخرى.

وشهد يوم عاشوراء في السنوات الماضية هجمات دامية مثلما حدث في سنة 2011 عندما فجر انتحاري سترته الناسفة بين جمع من المشاركين في الذكرى في أكبر مساجد الشيعة في كابول فقتل ثمانين شخصاً بينهم نساء وأطفال.