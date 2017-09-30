جولن: إرسال قوات تركية إلى قطر غير مناسب

أبوظبي (الاتحاد)

قال المعرض التركي فتح الله جولن، رئيس ومؤسس حركة «خدمت» التركية: «إن تدخل أنقرة إلى جانب قطر أمر غير مناسب». مشيراً إلى أنه لا يعرف إن كانت السلطات التركية تتخذ هذه الخطوات لأن لديها مصالح خاصة معينة مع قطر.

وتساءل جولن في مقابلة مع رئيس تحرير موقع «إيلاف» عثمان العمير، «ما المصلحة في أن ترسل تركيا قوات، فتدخل بلداناً خليجية وتواجه السعودية». وأضاف الداعية التركي المقيم في المنفى في ولاية بنسلفانيا الأميركية «أنا كمتابع من الخارج لا أجد هذه التحركات بناءة.. نحن نمرّ بفترة حرجة، وهدفنا الأول يجب ألا يكون إشعال نزاعات جديدة».

وأضاف جولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا في يوليو من العام الماضي، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه، أن هناك تطورات يمكن أن نتوقعها في العالم العربي بتفاؤل.

وبشأن الأوضاع في تركيا قال: «إن التوازن الحالي يمكن أن يتغير إذا دخلت الساحة أطراف جديدة، ويمكن كسر حلقة العنف والغضب الحالية». وأضاف: «كثيرون أتوا ومضوا. ولم يبق أحد ، إلا واحد .. من يأتي يرحل، والراحل لا يعود أبداً»».