اليابان تخصص 3٫6 مليار يورو لتعزيز درعها الصاروخي

طوكيو (أ ف ب)

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أنها ستنفق 3,6 مليار يورو خلال الأعوام الثلاثين المقبلة لإقامة واستخدام «منظومة برية أميركية مضادة للصواريخ» تبنيها شركة لوكهيد مارتن، وذلك بهدف التصدي لأي هجوم كوري شمالي محتمل. وتهدف المبادرة التي أعلنها وزير الدفاع ايتسونوري اونوديرا إلى تعزيز إمكانات الدفاع الراهنة في البلاد التي تعتبر أنها تحت تهديد بيونج يانج المباشر برغم تراجع التوتر في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. وتعتزم طوكيو الاستعانة بهذا النظام الدفاعي في مكانين مختلفين، بحيث يغطي كل أنحاء الأرخبيل.