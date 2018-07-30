20 زعيماً أفريقياً يبحثون في توجو مكافحة الإرهاب

عواصم (وكالات)

افتتحت في لومي عاصمة توجو أمس، قمة مشتركة ليوم واحد بين المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الوسطى، لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب، وسط توقعات بمشاركة نحو 20 رئيس دولة. وقال وزير خارجية توجو روبرت داسي: «إن النقاش سيركز على السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». من جهته، أعلن رئيس توجو فوري غناسينغبي في تغريدة على تويتر: «هذا اللقاء لمجموعتينا يعتبر بمواجهة التحديات المشتركة، حدثاً كبيراً ستكون لنتائجه تأثيرات دائمة على مستقبل شعوبنا». وتختتم القمة بـ«إعلان لومي» الذي سيتضمن القرارات الصادرة عن المجتمعين. وتأتي القمة المشتركة، بعد قمة مماثلة عقدت في 25 يونيو 2013 في ياوندي عاصمة الكاميرون، خرجت بإعلان حول الأمن البحري في خليج غينيا.

من جهته، كشف الجيش الأميركي أمس، أن قواته بدأت نشر طائرات من دون طيار مسلحة في النيجر بغرب أفريقيا في وقت سابق العام الحالي، بغرض ملاحقة وضرب الإرهابيين والمتشددين بالمنطقة. ومنحت حكومة النيجر إذناً للقوات الأميركية في نوفمبر الماضي، بتسليح طائراتها «المسيرة» من دون طيار، لكن أياً من الجانبين لم يؤكد نشرها. وقبل ذلك كانت الطائرات الأميركية من دون طيار تستخدم فقط في المراقبة. وتوسع نطاق الوجود العسكري الأميركي في النيجر خلال السنوات الأخيرة، ليصل عدد أفرادها هناك إلى 800 يصاحبون القوات النيجرية في عملية جمع المعلومات وغيرها من المهام، الأمر الذي يعكس مخاوف الولايات المتحدة من تصاعد مد التشدد في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وأسفر كمين نصبه أفراد تابعون لتنظيم «داعش» في غرب النيجر، عن مقتل 4 جنود أميركيين في أكتوبر الماضي.