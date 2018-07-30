مقتل 4 سياح في طاجيكستان

دوشانبي (وكالات)

أعلن وزير داخلية طاجيكستان رمضان حامرو رحيم زاده، أمس مقتل 4 سياح بينهم أميركيان، وإصابة 3 آخرين من سويسرا وهولندا وفرنسا، باعتداء شنه مسلحون، دون أن يستبعد فرضية العمل الإرهابي، بعد أن أشارت السلطات في البدء، إلى أنه حادث صدم. وقال رحيم زاده: «المشتبه بهم كانوا يحملون سكاكين وأسلحة نارية» في الهجوم الذي أدى إلى مقتل السياح، وهم من الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا، وكانوا ضمن مجموعة تضم 3 سياح آخرين من سويسرا وهولندا وفرنسا، تقوم بطواف على الدراجات في الدولة الفقيرة التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي المنهار.

وأكد الوزير أن سائحاً يتلقى العلاج من إصابة بالسكين، وحالته مستقرة، من دون أن يحدد جنسيته، مضيفاً أن سائحاً آخر يتلقى العلاج في المستشفى، فيما نجا مواطن فرنسي دون أن يتعرض للإصابة.

ووقع الهجوم في منطقة دانغارا على بعد 150 كلم جنوب العاصمة دوشانبي. وتابع رحيم زاده، أن اثنين من المشتبه بهم قتلا بعد أن «قاوما الاعتقال»، فيما تم توقيف 4 آخرين، و تتعقب الشرطة مشتبهاً بهم آخرين. وقال «ندرس كل الاحتمالات في التحقيق الجنائي.. لا يمكننا القول ما إذا كان عملاً إرهابياً أو لا». وأكدت السفارة الأميركية في دوشانبي، أن اثنين من القتلى أميركيان، لكنها لم تكشف اسميهما.