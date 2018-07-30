مستوطنون يقتحمون الأقصى

القدس المحتلة (الاتحاد)

شارك 44 مستوطناً في جولة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى، بحماية الاحتلال. وأفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، بأن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة عند السابعة صباحاً (الخامسة بتوقيت غرينتش) للبدء باستقبال مجموعات المستوطنين اليهود. وأضاف الدبس: أمّنت شرطة الاحتلال لجولات المستوطنين الحماية من قبل عناصرها وأخرى من أفراد القوات الخاصة المسلّحة والتي انتشرت في باحات المسجد الأقصى، خاصة عند المصلّى القبلي. وأشار إلى أن 44 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى وتجولوا في الباحات، وأدوا طقوساً تلمودية بشكل علني وتحت حماية عسكرية وفّرتها لهم قوات الشرطة قبل مغادرتهم المسجد من جهة «باب السلسلة».