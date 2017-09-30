سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

نجح «الصقور» في تحطيم «عقدة الثنائية» أمام «الإعصار»، ورد الاعتبار لخسارتيه أمام حتا 1-2، وصفر -2 ذهاباً وإياباً، في الموسم الماضي، برباعية نظيفة حملت توقيع الحسين صالح، والأرجنتيني ساشا صاحب أول «هاتريك» لفريقه، في حين أن الهدف الأول للحسين صالح جاء بعد 56 ثانية فقط من «ضربة البداية»، هو أسرع هدف في الدوري هذا الموسم، والفوز هو لفريق الإمارات الذي رفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد التعادل 3-3 أمام الظفرة، والخسارة 1-3 من الوصل.

ونجح ساشا في تعزيز رصيده إلى أربعة أهداف، بعد 3 جولات من البطولة، ليعزز حضوره الإيجابي مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، ويؤكد أنه من العناصر المهمة في يد المدرب التشيكي إيفان هاشيك الذي طالب بتمديد التعاقد معه، بعد انتهاء الموسم الماضي.

ورفع «الصقور» رصيده من الأهداف إلى 8 أهداف، بعد 3 جولات من المسابقة، وهو يعكس بوضوح التميز الهجومي الجيد للفريق في الموسم الجديد، بعد التعاقدات القوية التي قام بها النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

ودفع «الإعصار» ثمن المغامرة الكبيرة للمدرب المقدوني جوكيكا، وهو يزج بالمهاجم عيسى عبيد في مركز «قلب الدفاع» لمواجهة ظروف النقص العددي الذي يعاني منه فريقه، للغياب المؤثر للمدافع السوري عمرو الميداني للإصابة، وعدم توافر الخيارات التي يمكن أن يعتمد عليها في الظروف الصعبة، على الرغم من التوقعات بأن يلجأ جوكيكا إلى خيار الروماني أدريان روبوتان الذي يتميز بالبنية الجسمانية القوية، كما أن جوكيكا لم يفطن إلى الخلل الواضح في الدفاع، بعد الأفضلية الواضحة للاعبي «الصقور»، ولم يقم بتصحيح خطأ سحب عيسى عبيد الذي أدى الدور المزدوج دفاعاً وهجوماً، على الرغم من أن أمامه أكثر من خيار لتعديل وضع «الإعصار».