اتفاق إريتريا والصومال لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء

أسمرا (وكالات)
أعلنت دولتا إريتريا والصومال، أمس، استعادتهما للعلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد 15 عاماً من العداء. ووقعت الدولتان أمس في أسمرا اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء، بحسب ما أعلنت الحكومة الإريترية في بيان أمس. وجاء في الاتفاق بعنوان «بيان حول العلاقات الأخوية» أن «البلدين سيقيمان علاقات دبلوماسية، وسيتبادلان السفراء»، وقد وقعه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ونظيره الصومالي محمد عبد الله محمد.
وحسب البيان، «تعتزم الدولتان استئناف التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي والأمني، وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي». وأضاف البيان أن الدولتين تعتزمان العمل سوياً لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، والتكامل الاقتصادي. وجاء في البيان «أريتريا تدعم بقوة الاستقلال السياسي والسيادة ووحدة أراضي الصومال، وجهود شعبها وحكومتها من أجل استعادة مكانتها وتحقيق تطلعات شعبها».
|
|