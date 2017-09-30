«باتنا 93» سر السعادة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اختفى مراد باتنا كثيراً خلال المباراة، لكنه عاد وظهر في الوقت القاتل مع الوحدة أمام الظفرة أمس، مؤكداً أنه صفقة ناجحة، حيث ترك بصمة في كل مباراة شارك فيها بقميص العنابي حتى الآن، وعلى الرغم من أنه لم يسجل أمام دبا الفجيرة بالجولة الأولى، إلا أنه صنع هدفين، وعاد أمام النصر بالجولة الثانية ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 93، قبل أن يعيد السيناريو نفسه أمس ويرجح كفة «أصحاب السعادة» بالهدف الثاني في الدقيقة نفسها أيضاً، ليفتح الطريق أمام هدف جوجاك الثالث.

وبهدفيه أمس يصل باتنا إلى الثنائية الخامسة في (الخليج العربي) بعد ثنائياته بألوان الإمارات الموسم الماضي في مرمى بني ياس واتحاد كلباء والعين، بينما رفع رصيد أهدافه إلى 12 هدفاً في الدوري بأهدافه الثلاثة التي أحرزها للعنابي حتى الآن، ليعوض غياب الأرجنتيني تيجالي المتخصص في إحراز الثنائيات في مرمى الظفرة بالذات (3 مرات)، والذي صام عن التسجيل للجولة الثانية على التوالي.

وعاقب باتنا، الذي تألق بشكل لافت في الجزء الأخير من المباراة، مواطنه عادل هرماش لاعب الوحدة السابق على الهدف المبكر الذي سجله في المباراة، وهو هدفه الأول لهرماش مع الظفرة وهو يدخل موسمه الثالث، ودفع الضيوف ثمن طرد المدافع خالد بطي بعد ارتكابه ركلة جزاء مع باتنا، تصدى لها جوجاك وسددها في القائم، لكن باتنا كان حاضراً وتابعها ليعادل النتيجة 1 ـ 1، قبل أن يعود وينهي مغامرة الفريق الضيف، الذي صمد كثيراً، قبل أن ينهار ويستقبل هدفين في آخر 3 دقائق، حسما المواجهة للعنابي.

باتنا بدا سعيداً بعد المباراة وقال: «واصلنا على الطريق نفسه، وحققنا الفوز الثالث على التوالي، وأشكر زملائي اللاعبين وتسجيل الأهداف في الوقت القاتل ترجمة لمجهود زملائي وعمل جماعي، ودليل على تركيز الفريق حتى الدقائق الأخيرة، وإصراره على الفوز.