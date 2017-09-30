مقتل «دواعش» بغارتين أميركيتين في ليبيا

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (افريكوم) أن سلاح الجو الأميركي شن ضربتين دقيقتين ضد تنظيم داعش بليبيا، أسفرتا عن مقتل «العديد» من مقاتلي التنظيم الإرهابي. وقالت أفريكوم في بيان الليلة قبل الماضية: «إن القوات الأميركية شنت الضربتين عصر الثلاثاء على بعد 160 كلم تقريباً جنوب شرق مدينة سرت، المعقل السابق لتنظيم داعش على ساحل البحر المتوسط».

وكان الجيش الأميركي قد أعلن الأحد أنه شن الجمعة ست ضربات دقيقة بليبيا، استهدفت تنظيم داعش، وأسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي التنظيم. وفي بيانها الليلة قبل الماضية لفتت أفريكوم إلى أن «تنظيمي «داعش والقاعدة» استغلا أماكن غير خاضعة لسلطة في ليبيا لإقامة ملاذات للتآمر، والإعداد لهجمات إرهابية، وتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وجمع الأموال وتحويلها لدعم عملياتهما.

وأضاف البيان أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب نظرائنا الليبيين، وتدعم جهودهم لمكافحة التهديدات الإرهابية، وهزيمة تنظيم داعش في ليبيا. نحن ملتزمون مواصلة الضغط على شبكة الإرهاب، ومنعها من إقامة ملاذ آمن». وشدد البيان على أن «الولايات المتحدة لن تتراجع في مهمتها المتمثلة بالحد من قدرات المنظمات الإرهابية وتعطيلها وتدميرها، وتحقيق الاستقرار في المنطقة». وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها واشنطن شن غارات جوية في ليبيا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في 20 يناير. وكانت ضربات أميركية استهدفت ليبيا قبل بضعة أيام من انتهاء ولاية باراك أوباما، واستهدفت منطقة سرت، وأسفرت عن مقتل «أكثر من ثمانين إرهابياً»، بحسب البنتاجون.