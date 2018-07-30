إيطاليا تتطلع إلى الحصول على دعم أميركي لموقفها حيال الملف الليبي

روما(وكالات)

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس، عن تطلع بلاده إلى الحصول على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقفها إزاء الملف الليبي، ورغبتها القيام بدور مشترك في أمن المتوسط والعلاقات الأميركية الأوروبية. وذكرت رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان بشأن اجتماع رئيس الوزراء الإيطالي كونتي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض أمس، أن «إيطاليا تعول على مساندة الولايات المتحدة للمؤتمر الدولي الذي تستعد لاستضافته حول ليبيا في الخريف المقبل».

وقال البيان إن «مؤتمر روما يمكن أن يشكل خطوة مفصلية في عملية بلورة الظروف السياسية والقانونية والأمنية والتي لا غنى عنها بشأن إجراء الانتخابات السياسية والرئاسية المقبلة في ليبيا». وأضاف أن «كونتي يتطلع للحصول على دعم الرئيس ترامب لإقامة غرفة إدارة دائمة بين الولايات المتحدة وإيطاليا بوساطة وزارتي الدفاع في البلدين، من أجل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والهجرة في حوض المتوسط خاصة ليبيا». وأوضح أن «إيطاليا ستتولى في هذا الإطار دوراً مرجعياً داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا، وكمحاور مفضل مع الولايات المتحدة لتكون روما وواشنطن مروجين وصانعين للاستقرار في هذا البلد».

وأكد البيان أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي الأولى لواشنطن «ستمثل فرصة لتجديد روابط الصداقة العميقة والتاريخية بين الشعبين لترسيخ علاقة أساسية للأمن والاستقرار الدوليين في المسارح الرئيسية كالبحر المتوسط والعراق وأفغانستان». وصدر البيان قبل ساعات من استقبال الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإيطالي في البيت الأبيض في وقت لاحق أمس، وإجراء محادثات موسعة حول عدد من القضايا أبرزها ملف الهجرة.