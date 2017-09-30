تمديد العقوبات الأوروبية على زعماء سياسيين ليبيين



تاريخ النشر: السبت 30 سبتمبر 2017 بروكسل (د ب أ) مدد المجلس الأوروبي العقوبات المفروضة على ثلاثة زعماء سياسيين متنافسين في ليبيا لدورهم المعرقل في البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن المجلس الأوروبي، تستهدف العقوبات: عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، وكذلك خليفة غويل ونوري أبو سهمين، وهما عضوان بارزان في المؤتمر الوطني العام الليبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي الثلاثة «بعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر عام 2015، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا». وينظر الاتحاد الأوروبي إلى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة السراج، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد. وكان قد تم فرض تلك العقوبات منذ أبريل عام 2016 .