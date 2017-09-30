إرهابي «خطير» يسلم نفسه للسلطات الجزائرية

الجزائر (وكالات)

سلم إرهابى خطير، يدعى «يعقوب» - كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية – نفسه أمس للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية «سكيكدة»، وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع «سيمونوف»، وكمية من الذخيرة. وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية - في بيان لها اليوم - أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم، صباح اليوم، الإرهابي الخطير»ش. محمد»، المدعو»يعقوب»، نفسه، للسلطات العسكرية بسكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة». وأضاف بيان الوزارة، «أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى نجاح رؤية الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب والتصدي لكل محاولة تستهدف زعزعة استقرار بلادنا».