وزير الخارجية الإيطالي يختتم زيارة إلى طرابلس

طرابلس (وكالات)

جدد وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً أن هذا الدعم لا حدود له ويمثل قصة نجاح في العلاقات الثنائية. وقال ألفانو في تصريح قبيل مغادرته طرابلس أمس الجمعة، عقب زيارة قصيرة لليبيا: «لقد تحدثت اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ووزير الخارجية في مواضيع تخص مستقبل ليبيا الحالي، وبالتأكيد أن ليبيا والمجلس الرئاسي يحظى بكل الدعم من طرفنا».

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني حققت نتيجتين إيجابيتين، دحر الإرهاب ووضعه في ركن وتم الانتصار عليه، وكذلك مسألة الهجرة غير الشرعية سواء فيما يخص دخول المهاجرين من الجنوب الليبي وكذلك خروجهم من الشمال تجاه أوروبا وهي نتائج ستحقق الأمن لأوروبا والعالم.

وأكد ألفانو تصميم إيطاليا على السير قدماً في دعم ليبيا بما يحقق السلام والاستقرار فيها، وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن دعم بلاده التام لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.