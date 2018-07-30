محاصرة «داعش» في 5 بلدات بدرعا

عواصم (وكالات)

أفاد مصدر عسكري سوري، أمس، بأن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، يحاصرون مسلحي ما يسمى «جيش خالد بن الوليد» الموالي لتنظيم «داعش» في 5 بلدات بمحافظة درعا، مبيناً أن الجيش النظامي استعاد السيطرة على بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك، ودخلها من محورين من جهة قرية عابدين شمال غرب البلدة، ومن جهة تل غيتار وعين غزالة شرق وشمال شرقها. وقال المصدر إن مسلحي «داعش» تم حصارهم في 5 بلدات بريف درعا الغربي، والتي لا تساوي أكثر من 2% من مساحة المحافظة، مع استمرار العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على حوض اليرموك. وكان «داعش» قد أعلن في وقت متأخر، أمس الأول، مقتل وجرح أكثر من 50 عنصراً من القوات النظامية وميليشياتها، إثر استهدافهم بسيارة مفخخة قرب سد العلان.

من جانب آخر، أكد المرصد الحقوقي أن التنظيم الإرهابي خطف 36 مدنياً على الأقل، من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا، خلال الهجوم الذي شنه قبل 5 أيام وأوقع أكثر من 250 قتيلاً. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أمس، إن التنظيم «خطف 36 سيدة وطفلاً أثناء هجومه الأربعاء، تمكنت 4 سيدات منهم من الفرار في وقت لاحق، فيما عثر على جثتي اثنتين أخريين، إحداهما مصابة بطلق ناري في رأسها والأخرى مسنة»، رجح أن تكون توفيت جراء التعب خلال سيرها، ما يعني أنه يحتفظ بـ30 رهينة من النساء والأطفال. بدورها، أفادت شبكة «السويداء 24» المحلية للأنباء على موقعها الإلكتروني، بأن جميع المخطوفين من قرية الشبكي بريف السويداء الشرقي، وهم «20 سيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، وحوالي 16 طفلاً وطفلة».

من جانب آخر، واصل آلاف السكان مغادرة محافظة إدلب شمال غرب البلاد، عبر ممر تشرف عليه قوات روسية في قرية أبو الظهور، في ما يبدو مقدمة لتطهيرها من مسلحي «النصرة» عقب إعلان الرئيس الأسد قرب تحريرها. ويشرف اختصاصيون روس على مركز استقبال وتوزيع وإقامة النازحين، ويساعدونهم على استعادة وثائقهم الشخصية، فيما يقوم الأطباء العسكريون الروس بإجراء فحوص طبية لهم.