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دعت القوى السياسية للحوار مع دمشق

«قسد» مستعدة للتحالف مع الأسد لطرد تركيا من سوريا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018

عواصم (وكالات)

لم تستبعد قيادات كردية سورية معارضة، إمكانية أن تفضي «التفاهمات المحدودة» بينها وبين النظام السوري في هذه المرحلة، إلى «تعاون عسكري مشترك» لتحرير مناطق الشمال السوري، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها تركيا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد صالح مسلم، الرئيس السابق لحزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي، وهو الحاضنة السياسية لـ«وحدات حماية الشعب» التي يغلب مقاتلوها على «قوات سوريا الديمقراطية» أن الهدف الأساسي للدخول في تفاهمات مع الحكومة السورية «لم يكن موجهاً ضد تركيا»، لكنه أشار إلى وجود «إمكانية كبيرة للقبول بتعاون عسكري» في هذا الإطار.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يمكن أن نقبل أن يظل هناك جزء محتل من أراضي سوريا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لابد من إنهاء هذا الوضع وتحرير جميع الأراضي. وقد نتعاون مع النظام عسكرياً من أجل تحرير أراضينا من الاحتلال التركي».

وشدد مسلم على أن المسألة ليست أنهم (النظام) سوف يساعدوننا في عفرين» التي سيطر عليها مسلحون مدعومون من تركيا في مارس الماضي، بعد مواجهات مع «سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد»، مقابل مساعدتنا لهم في إدلب، وهي الوجهة المقبلة لمعارك النظام، لانتزاعها من المسلحين الذي يسيطرون عليها، وبعضهم موال لتركيا.

وأضاف «المسألة هي أننا سنعمل جنباً إلى جنب إذا ما تم إنضاج التفاهمات الراهنة... الجميع يتذكرون أنه قبل سقوط عفرين دعونا النظام السوري للتدخل بالمعركة حفاظاً على السيادة السورية، ولكنه للأسف تخاذل في الدفاع عن المدينة...ولكننا متمسكون بحقنا في الدفاع عن أراضي سوريا وعن سيادتها». ... المزيد
     
 