تهريب «مانديلا سوريا» إلى فرنسا عبر تركيا



تاريخ النشر: الثلاثاء 31 يوليو 2018 باريس (أ ف ب) أفادت مصادر متطابقة بأن المعارض التاريخي السوري رياض الترك (88 عاماً) الملقب بـ«مانديلا سوريا» لتمضيته سنوات طويلة في سجون النظام، وصل إلى فرنسا قبل أيام قليلة بعد تهريبه عبر الحدود مع تركيا. وقال مصدر من المعارضة السورية في باريس «لقد وصل (الترك) إلى فرنسا قبل يومين أو 3 أيام، وهو ينوي الإقامة هنا»، حيث تعيش إحدى بناته، مشيداً بـ «هذا الخبر الجيد جداً». كما أكد مصدر سوري معارض آخر لـ«فرانس برس» النبأ الذي كشفته صحيفة «لوريان لوجور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية. ونقلت هذه الصحيفة عن المخرج والصحفي علي الآتاسي قوله إن رياض الترك «تمكن من مغادرة سوريا بفضل ناشطين ساعدوه على عبور الحدود بين سوريا وتركيا، وهو موجود حالياً في فرنسا وبصحة جيدة». ويعتبر الترك من أشرس معارضي النظام البعثي السوري، وأمضى أكثر من 17 عاماً في سجون الرئيس الأسد الأب، قبل أن يسجن مجدداً عام 2001 في عهد الرئيس الحالي بشار الأسد.