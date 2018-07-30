سلطان بن سحيم: الفساد جزء أساسي من عقيدة النظام القطري

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، أن الفساد جزء أساسي من عقيدة النظام القطري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن فساد النظام القطري في استضافة كأس العالم ليس إلا حلقة في الفساد الأعظم الذي يمارسه النظام ويسيء لسمعة قطر دولياً. وشدد على أن قضايا النظام القطري التي لم يتم كشفها أضعاف مضاعفة، موضحاً أن الإنفاق المهول على المونديال فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لقطر.

وقال الشيخ سلطان بن سحيم في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «فساد النظام القطري في استضافة كأس العالم ليس إلا حلقة في الفساد الأعظم الذي يمارسه النظام ويسيء لسمعة بلادي دولياً.. هل توقعوا أن ينجوا من فسادهم في شراء الذمم؟!» وأضاف :«إذا كانت هذه المرة كشفت الأدلة والبراهين عن فساد جديد للنظام القطري في استضافة كأس العالم، فإن القضايا التي لم يتم كشفها أضعاف مضاعفة والقادم أعظم لهذا النظام.. الفساد جزء أساسي من عقيدة النظام القطري». ومضى قائلاً: «من يصدق: 500 مليون دولار أسبوعياً كلفة استضافة كأس العالم 2022؟! من يصدق: 200 مليار دولار الكلفة الإجمالية للاستضافة؟! من يصدق: هذه أغلى استضافة في التاريخ لكأس عالم؟! كل هذا الإنفاق المهول فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لبلادنا».