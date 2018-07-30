بلاتر: «تدخلات سياسية» ساعدت الدوحة على الفوز بتنظيم كأس العالم

أبوظبي (مواقع إخبارية)

فجر جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مفاجأة كبرى، في «الملف الأسود» لقطر في تنظيم المونديال، بعد كشفه أن «تدخلات سياسية» من رئيس دولة أوروبية ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم 2022، حسب ما جاء في تغريدة لبلاتر على حسابه في تويتر.

فقد قال بلاتر في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قطر متهمة بتشويه سمعة ملفات الدول التي نافستها على تنظيم مونديال 2022».

وأضاف كاشفاً مزيداً من الحقائق: «الحقيقة أن قطر فازت بتنظيم البطولة بعد تدخل سياسي من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وتأثيره على ميشيل بلاتيني نائب رئيس الفيفا سابقاً».

وأتم: «المزيد من المعلومات عن هذا الأمر تجدونها في الفصل العاشر من الكتاب الذي أصدرته بعنوان (حقيقتي)».

وجاءت تغريدة بلاتر بعد ساعات من كشف صحيفة «صنداي تايمز» أن الفريق المكلف بملف قطر لاستضافة كأس العالم لجأ إلى «عمليات سوداء» سرية في حملة دعائية لتقويض ملفات الدول الأخرى المنافسة.