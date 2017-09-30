مقاومون يطلقون النار على مستوطنة والاحتلال يستنفر

عبد الرحيم الريماوي ، علاء المشهراوي (القدس رام الله)

أطلق مسلحون فلسطينيون الليلة قبل الماضية الرصاص نحو منازل المستوطنين في مستوطنة «بيت إيل» المقامة على أراض الموطنين الفلسطينيين في مدينة البيرة وقرية بيتين، وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إطلاق النار استمر لعدة دقائق مستمرة، ولم يكن هناك إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي، وأفادت المصادر بأنَّ قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الإنارة في المكان، وشرعت بعمليات بحث وتفتيش عن مصدر إطلاق النار، وانتشرت داخل المستوطنة، وهرعت للمكان سيارات إسعاف والشرطة الإسرائيلية، وانتشرت سيارات للجيش الإسرائيلي على الشارع الرئيسي.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي مجموعة من الشبان الفلسطينيين وذلك بادعاء زرع عبوة ناسفة على شارع قرب مستوطنة «مغدال عوز» في الكتلة الاستيطانية «غوش عتيسون». وقالت مصادر عبرية أن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت مجموعة من الشبان بادعاء زرع عبوة ناسفة، وقامت بتحويلهم إلى أجهزة الأمن لتتولى التحقيق معهم.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنَّ قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي «المستعربون»، اعتقلت 3 شبان في بلدة بدو شمال غربي القدس، عقب اقتحام المنزل الذي كانوا يجلسون فيه، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة.

وعزز الاحتلال الإسرائيلي انتشار قواته وعناصر وحداته الخاصة ودورياته الراجلة والمحمولة والخيالة في مختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك عشية الاحتفالات اليهودية بعيد «الغفران». وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال شرع بإجراءاته المشددة في المدينة منذ مساء أمس الأول وعززها في ساعة مبكرة من فجر أمس وتركزت إجراءات الاحتلال وسط المدينة وبلدتها القديمة وبواباتها وعلى الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس.وطالت تعزيزات الاحتلال البلدة القديمة في القدس، وتم تحديد مسارات للمتوجهين إلى المسجد الأقصى، حيث يتوافق عيد اليهود مع صلاة الجمعة مع توقع وصول حشود المصلين المسلمين إلى المسجد، وهددت قوات الاحتلال بأنها ستتدخل «بشكل حاسم حازم» لمنع «التوترات» و»الإخلال بالنظام» في إشارة إلى أعمال المقاومة الفلسطينية.