مغردون: قطر «جزيرة» الفضائح والرشاوى والإرهاب

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدر وسم #بلاتر_يفضح_رشاوي_قطر_للفيفا موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ما فجر جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مفاجأة جديدة في تغريدة له عن «الملف الأسود» لقطر في تنظيم المونديال، حيث كشف عن تدخلات سياسية من رئيس دولة أوروبية ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم 2022. وعبر مغردون عن غضبهم من حجم الفساد الذي استغلته قطر من أجل الحصول على تنظيم المونديال.

استنكر مغردون ما قامت به قطر من أساليب ملتوية للفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022، فكتب مغرد «وصلت حتى إلى رشوة أعضاء من الفيفا؟! قطر تظن أن الأموال تستطيع أن تجلب لها كل شي، ولكن يوماً بعد يوم ينفضحون بأساليبهم الخبيثة، وغير الشريفة باستضافة البطولة» وقال أحد المغردين: «قطر أصبحت جزيرة الفضائح والرشاوي ومستنقع الإرهاب»

ودعا مغردون لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، فقال مغرد: «على الفيفا التنسيق لعمل اجتماع عاجل للبت في تهمة الفساد الخاصة بملف استضافة قطر لكأس العالم 2022 وعلى الدول التي قامت بالتصويت الاحتجاج رسمياً عبر القنوات الرسمية للفيفا فوراً». وقال مغرد: «حتى الرياضة لم تسلم من رشاوى تنظيم الحمدين الإرهابي وعزمي حمارة وزبانيتهم تباً لكم يا خونة».

وأكد آخرون أنها ليست الفضيحة الأولى في الملف، فكتب مغرد «بلاتر صرح في العديد من المناسبات بأن قطر متورطة في رشاوى مع مسؤولين في الفيفا من أجل الفوز بتنظيم كاس العالم»، وقال آخر «بعد الفضيحة السوداء، تدخلات ضمنت فوز قطر بتنظيم المونديال».