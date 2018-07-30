مطالب أسترالية بسحب تنظيم المونديال من الدوحة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

شدد روبي سلاتر، لاعب وسط منتخب أستراليا السابق، على أن بلاده يحق لها تنظيم كأس العالم 2022، حال سحب حق تنظيمه من قطر في أعقاب الاتهامات الأخيرة الموجهة لها بشأن نشر أخبار غير صحيحة عن عرضي أميركا وأستراليا اللذين تنافسا معها على تنظيم المونديال.

وقال سلاتر في تصريحات لصحيفة «ديلي تليجراف»: «لا يوجد سبب يعيق أستراليا عن تنظيم كأس العالم، لو حدث أمر يتعلق بسحب التنظيم من قطر».

ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» في تحقيق لها أن قطر أشاعت لبعض الآراء التي تقلل من الجدوى الاقتصادية لإقامة المونديال في أميركا وأستراليا، مع نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة عن العروض المنافسة، من خلال استخدام عملاء سابقين بوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) ووكالة علاقات عامة، الأمر الذي يتنافى تماماً مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، فيما يخص الحديث عن المنافسين على الترشيح.

وأضاف، «القصة كلها افتراضية حتى الآن، ولكن هل بإمكاننا استضافة الحدث؟ لا يوجد سبب يقول إنه ليس بإمكاننا، هل تدعم الحكومة ذلك؟ لا أعلم».

وأكد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مع بلاكبيرن روفرز في 1995، أنه من الممكن عرض تنظيم المونديال على بلاده، مؤكداً صعوبة حدوث أمر مماثل مرة أخرى.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الأسترالي لكرة القدم متابعته لتوابع التقرير الذي نشرته صحيفة «صنداي تايمز»، بقوله: «من الصعب أن نعلق دون مزيد من المعلومات، ولكننا سنتابع أي تطورات تحدث خلال الأيام المقبلة».

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يصاحب فيها ملف تنظيم قطر للمونديال قضايا فساد ورشاوى لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا، بالإضافة لاتهام قطر بانتهاك حقوق العمال المهاجرين للعمل في بناء الملاعب والحديث عن وفاة 250 عاملاً سنوياً.