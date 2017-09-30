عون يؤكد مضي لبنان في مكافحة الإرهاب

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون مضي لبنان في مكافحة الإرهاب بعد الإنجاز الذي حققه في تحرير الحدود الشرقية من تنظيم «داعش»، جاء ذلك، خلال لقائه نائب قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال شارل براون في القصر الجمهوري أمس، والذي قال فيه إن «الجهد في لبنان ينصب حاليا على متابعة الخلايا النائمة واعتقال أفرادها».

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن الرئيس عون أشاد بالدعم الأميركي للجيش اللبناني في التدريب وتوفير الذخيرة، لافتاً إلى أن «الاستقرار الأمني الذي تحققه المؤسسات الأمنية يكمل الاستقرار الذي توفره المؤسسات الدستورية».

من جهته، أكد الجنرال الأميركي استمرار بلاده في دعم الجيش اللبناني عسكرياً لتعزيز قدراته وبسط سيادة الدولة اللبنانية وحماية أراضيها.