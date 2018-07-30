«ديلي ستار»: إنجلترا ستحصل على حق تنظيم مونديال 2022

أبوظبي (مواقع إخبارية)

ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أمس، أن جماهير ومسؤولين إنجليز يطالبون بمنح إنجلترا حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، باعتبارها الأقدر على التنظيم في الوقت الحالي، إذا ما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» سحب البطولة من قطر. ونقلت الصحيفة تصريحات رئيس اللوردات البريطاني السابق، اللورد تريسمان، الذي قاد جهود إنجلترا لاستضافة مونديال 2018، والتي أكد فيها إصراره على أنه يجب اعتبار إنجلترا بديل اللحظة الأخيرة. وأشارت إلى تسابق المشجعين الإنجليز على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القول بأن البطولة يجب إسنادها إلى إنجلترا، مشيرين إلى أن كرة القدم ستعود أخيراً إلى ديارها.

وكتب أحدهم على «تويتر»: «من المثير أن نرى أنه لو لم تنظم قطر نهائيات كأس العالم، فمن المرجح أن تقع على إنجلترا لاستضافتها». وأضاف آخر: «لا يحق لقطر استضافة كأس العالم، إنجلترا مستعدة»، مع مطالبة أخرى: «بإمكان إنجلترا القيام بالمهمة بشكل أفضل بكثير من قطر».

وأشارت الصحيفة إلى قول اللورد تريسمان في وقت سابق: «إن التزام الفيفا هو النظر إلى الأدلة بشكل كامل وبسرعة كبيرة، ولديهم الشجاعة لاتخاذ ما قد يكون قراراً صعباً، إذا تبين أن قطر قد خرقت قواعد الفيفا، فإنها لا تستطيع التمسك بكأس العالم».

وأضاف تريسمان: «أعتقد أنه لن يكون خطأ أن يعيد الفيفا النظر في إنجلترا في هذه الظروف. لدينا القدرات».

كما وصف ديفيد بيرنشتاين رئيس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أيضا قرار منح بطولة كأس العالم الى قطر بأنها «واحدة من أغرب الجوائز في تاريخ الرياضة».