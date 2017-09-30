تواصل المناورات العسكرية التركية على الحدود العراقية

أنقرة (وكالات)

تتواصل المناورات العسكرية التركية لليوم الثاني عشر على التوالي في قضاء «سيلوبي» بولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية، جنوب شرقي البلاد، وبدأت المناورات في 18 سبتمبر الجاري، على بعد ثلاثة كيلومترات عن معبر خابور الحدودي مع العراق.

وفي اليوم الثاني عشر، تلقى الجنود الأتراك تدريبات على خفة حركة الدبابات، ثم أجروا عمليات صيانة للدبابات المشاركة في المناورات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة للمناورات التي بدأت في 26 سبتمبر، وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية عدم مشاركة جنود عراقيين في اليوم الثاني عشر من المناورات.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء الماضي، بدء مناورات عسكرية مشتركة بين العراق وتركيا على حدود البلدين من الجانب التركي.