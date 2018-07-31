الصحف البريطانية: ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في مخالفات الدوحة «الصارخة»

دينا محمود (لندن)

غداة نشر صحيفة «صنداي تايمز» وثائق مُسربةً تثبت انتهاك النظام القطري القواعد المُنظمة للمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أكدت الصحف البريطانية بمختلف انتماءاتها ضرورة إجراء تحقيقاتٍ شاملة في المخالفات الصارخة المنسوبة للدوحة في هذا الشأن، تمهيداً لتجريدها من حق تنظيم المونديال، ونقله إلى دولةٍ أخرى قد تكون إنجلترا أو أستراليا.

فقد أكدت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن إماطة اللثام عن هذه الوثائق يزيد الضغوط التي تُمارس على «الفيفا»، لحمله على فتح تحقيقٍ جديدٍ حول ما شاب فترة تقديم العروض الخاصة بالتنافس على إقامة البطولة من ملابسات.

وأشارت إلى أن الكشف عن الاتهامات الجديدة الموجهة للنظام القطري يأتي بعد عامٍ من نشر تقريرٍ كشف عن أن الدوحة «انخرطت في معاملات مشكوك فيها مع مسؤولي الفيفا». وقالت إن مايكل جارسيا رئيس فريق التحقيق الذي أعد ذلك التقرير، أبدى قلقه من تصرفات بعض من هؤلاء المسؤولين ممن لديهم صلاتٌ مع الدويلة المعزولة، وأكد أنه لم يتسن له التواصل مع خبراء استشاريين تعاونوا مع الفريق المسؤول عن الملف القطري.

وأبرزت الصحيفة البريطانية حقيقة أن جارسيا وفريق محققيه، لم يطلعوا على الأرجح على الوثائق التي نشرتها «صنداي تايمز» قبل يومين، خلال تحقيقاتهم التي أُجريت نيابةً عن «الفيفا».