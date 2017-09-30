مقتل العشرات بهجمات مباغتة لـ «داعش» في البادية السورية

بيروت (أ ف ب)
قتل 58 عنصراً من قوات النظام السوري في سلسلة هجمات مباغتة شنها تنظيم «داعش» على حواجز عسكرية للنظام خصوصاً في محافظة حمص بوسط سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتبنى التنظيم الإرهابي في بيان تداولته حسابات تابعة له، مؤكداً أن «عدة مفارز شنت هجوماً على مواقع جنوب مدينة السخنة في الصحراء السورية، ما أسفر عن مقتل عشرات العسكريين».
وأضاف أن التنظيم شن بعد ذلك سلسلة هجمات على حواجز على طول الطريق السريع من الشولا إلى جنوب السخنة، وأوضح إنه «وثق 58 قتيلاً على الأقل من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بالإضافة لإصابة عشرات آخرين جراء سلسلة الهجمات التي نفذها التنظيم بشكل متزامن».
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