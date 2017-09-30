انطلاق المرحلة الثانية لعمليات تحرير الحويجة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

بدأت القوات العراقية أمس، هجوماً واسعاً لاستعادة مدينة الحويجة، آخر معقل لتنظيم «داعش» شمال العراق، وفق ما أعلن القائد العام للقوات المشتركة العراقية، الفريق أمير يارالله.

وقال الفريق يارالله في بيان، إن «قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري شرعت بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز قضاء الحويجة وناحية الرشاد وناحية الرياض وناحية العباسي». وأضاف أن «قوات التدخل السريع بدأت عملياتها ليل الخميس الجمعة بعبورها النهر الواقع شمال الحويجة ثم إقامة جسور لتأمين الوحدات المتوجهة إلى العباسي» على بعد نحو 10 كيلومترات غرب المدينة.

وفي السياق، أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين أمس، أن القوات العراقية اجتازت جبال حمرين على طريق «تكريت كركوك» وحررت إحدى القرى قرب قضاء الحويجة. وقال المصدر، الذي لم يتم تسميته، إن «القوات العراقية تقدمت لمسافة 8 كيلومترات بعد الطرق، ووصلت إلى قناة زغيتون وحررت قرية الرمل وأصبحت القوات على بعد 20 كيلومتراً من ناحية الرشاد، إحدى أهم المناطق التي يسيطر عليها داعش»، وأشار المصدر إلى أن «الاشتباكات مع داعش في حمرين نتج عنها إصابة 8 من القوات الأمنية بجروح، فيما تواصل القوات الأمنية شمالاً تعزيز مواقعها التي سيطرت عليها ليلاً للتقدم نحو الحويجة».

وقتلت القوات الأمنية 4 عناصر ‬من «داعش» ‬‬تسللوا ‬إلى ‬قضاء ‬مخمور ‬جنوب ‬شرق ‬الموصل ‬بحسب ‬مصدر ‬أمني، وقال المصدر، إن «القوات الأمنية‏‭ ‬قتلت ‬4 قياديين ‬من ‬داعش ‬تسللوا ‬من ‬قضاء ‬الحويجة ‬قبل ‬دخولهم ‬قضاء ‬مخمور‭ ‬وسط ‬اشتباكات ‬عنيفة ‬مع ‬القوات ‬الأمنية ‬جنوب ‬شرق ‬الموصل». وأضاف أن القوات الأمنية تنتشر في عموم محاور مناطق جنوب محافظة‏‭ ‬نينوى ‬خشية ‬تسلل ‬عناصر ‬من ‬داعش ‬من ‬قضاء ‬الحويجة إلى ‬محافظة ‬نينوى ‬وتشديد‭ ‬الإجراءات ‬الأمنية ‬بالمنطقة‭‬.