تعزيزات عسكرية جديدة لاستعادة ميناء الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

دفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، أمس، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى جنوب مدينة الحديدة، استعداداً لاستئناف العملية العسكرية الهادفة لتحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي من ميليشيات الحوثي الانقلابية والموالية لإيران.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن التعزيزات العسكرية التي تضم آلاف المقاتلين من فصائل المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، مدعومة بمعدات وآليات قتالية وعسكرية حديثة ومتطورة مقدمة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وكثف الطيران العربي، أمس، ولليوم الرابع على التوالي، غاراته على مواقع ومخابئ وتحركات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي التي سيمهد تحريرها بالكامل إلى تقدم القوات المشتركة إلى مدينة الحديدة من محاور عدة.

وذكر سكان أن مقاتلات التحالف شنت، أكثر من 20 غارة على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في الدريهمي، مشيرين إلى أن القصف أصاب تجمعات للحوثيين في وسط وشرق المديرية وعلى الطريق العام.