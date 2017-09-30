الإمارات تجدد دعم الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن

جنيف (وام)

جددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، مشددة على الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية.

جاء ذلك، في كلمة الدولة التي ألقاها عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق باليمن.

وأعلن في مستهل كلمته عن انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية مُتقدماً بالشكر للمفوض السامي على العرض الذي قدمه، والذي تناول عدة مواضيع من بينها حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وجدد السفير الزعابي، تأكيد دولة الإمارات على أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية، والحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على أهمية الحل السياسي في اليمن، والذي يجب أن يعتمد على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

كما جدد دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي في سعيه لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية بين أطياف الشعب اليمني الشقيق. وأكد موقف الإمارات بأن مقترحات الأمم المتحدة، بما فيها تسلسل الخطوات السياسية والأمنية تعكس الخطوط العريضة لاتفاقية شاملة ينبغي تسوية تفاصيلها في المفاوضات.

وشدد عبيد سالم الزعابي على أن السعي إلى تحقيق الأمن والسلم في اليمن لا ينبغي أن يغفلنا عما يجري على المستوى الإنساني، إذ تشهد بعض المناطق في اليمن تدهوراً خطيراً للأوضاع الإنسانية استجابت له دولة الإمارات بشكل عاجل، من خلال تقديم أكثر من مليار دولار أميركي خلال عام 2016 للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وإعلانها عن تبرع قدره مائة مليون دولار أميركي كمساعدات إنسانية، خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في جنيف في 25 أبريل من السنة الجارية بالإضافة إلى إنشاء مكتب للمساعدات الإنسانية في اليمن لضمان حسن سير عملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.