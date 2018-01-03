المعارضة السورية تسيطر على مركز النقل الرئيس بحرستا

عواصم (وكالات)

حققت فصائل المعارضة السورية تقدماً كبيراً خلال معارك شرق دمشق أمس، وسيطرت على مركز انطلاق الحافلات الرئيس ووصولهم إلى مبنى الاستخبارات الجوية، وأرسل النظام تعزيزات إضافية إلى جبهة مدينة حرستا، وسط عودة القصف العنيف على محاور القتال شرق العاصمة، في حين أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على استمرار موقف بلاده الداعم للحل السياسي في سوريا، بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ومازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار.

وأكد قائد عسكري من المعارضة السورية أمس، أن «مقاتلي الغوطة الشرقية تمكنوا من السيطرة على مركز انطلاق رئيس في مدينة حرستا ووصلوا إلى أسوار مبنى الاستخبارات الجوية في حي حرستا، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحام مبنى المحافظة شمال شرق المدينة».

وأضاف القائد العسكري أن «الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تغب عن سماء حرستا وعربين، حيث شنت حوالي 45 غارة وقصفت أكثر من 65 صاروخ أرض-أرض وأكثر من 300 قذيفة مدفعية وصاروخية» لتمهد الطريق أمام قوات النظام التي لم تستطع تحقيق أي تقدم.

وبين القائد العسكري أن عناصر الفرقة الرابعة «فيلق الغيث» التابعة للنظام والتي دخلت أمس، لمساندة عناصر الحرس ركزت مدفعيتها وراجمات الصواريخ في منطقة البعلة بحي القابون وأطلقت عشرات الصواريخ.