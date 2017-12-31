116 لاعباً يخوضون تحدي كرة القدم في «ألعاب أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الفترة من 17 إلى 22 مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، مشاركة 7 فرق تنتمي إلى 6 دول في لعبة كرة القدم الموحدة، وأبرز ما يميز هذه الفرق أنها تضم مجموعة من اللاعبين الأسوياء وإلى جانبهم مجموعة من أصحاب الهمم، ويتكون كل فريق من 16 لاعبًا ويصل عدد اللاعبين المشاركين في إقليمية أبوظبي إلى 116 لاعبًا.

وتشهد دورة الألعاب الإقليمية التاسعة مشاركة 33 دولة، منها 18 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا و 15 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة في البطولة.

وأعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية التي تضم محمد ناصر مدير عام الرياضة والمسابقات، والدكتور عماد محيي الدين الذي يتولى إدارة الرياضة والتدريب، وإلى جانبهم شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات عن مشاركة فرق لكرة القدم القادمة من مصر ولبنان وعمان وسوريا، فيما تشارك الإمارات المنظمة للحدث بفريقين، وتشارك بنجلاديش بفرق واحد وهي الدولة الوحيدة الواقعة خارج منطقة الشرق الأوسط.

وأدرجت رياضة كرة القدم في حركة الأولمبياد الخاص للمرة الأولى عام 1979، ورغم أن اللعبة جماعية لكن الأولمبياد الخاص يوفر أيضا مسابقة المهارات الفردية التي تتضمن مهارات المراوغة، والتسديد، وركل الكرة أثناء الجري، ويبلغ عدد لاعبي الأولمبياد الخاص الذين يتسابقون في رياضة كرة القدم حاليا في المنطقة 21838 لاعبا.وشهدت كرة القدم التي أقيمت منافساتها في الألعاب الاقليمية السابقة بالقاهرة 2014 مشاركة كل من الإمارات، والجزائر، والعراق، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، وكانت تلك المرة الأولى التي تقام على ملاعب كبيرة وتضم الفرق المشاركة 11 لاعبًا، نظرًا لاعداد دول المنطقة للمشاركة فى بطولات كأس العالم الخاصة بالأولمبياد الخاص والتي يتكون فيها كل فريق من 11 لاعباً.