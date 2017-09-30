«أبوظبي» يتحفز لتعزيز الصدارة في ليوزهو

خالد السعدي (ليوزهو)

تنطلق اليوم منافسات سباق أفضل زمن وتحدي السرعة بالجولة الرابعة لمونديال زوارق الفورمولا1، والتي تقام في مدينة ليوزهو الصينية في الحضور العاشر على التوالي لهذه البطولة في تلك المدينة، ويبحث فريق أبوظبي عن الاستمرار في صدارة البطولة ومواصلة الحفاظ عليها من خلال زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا الذي يمتلك 38 نقطة وضعته في المقدمة عبر التحدي العالمي.

وتشهد مياه نهر ليو اليوم محاولات الزوارق المشاركة لتسجيل أفضل زمن والظفر بالمركز الأول في انطلاقة السباق الرئيسي غداً، حيث يشارك خلال المنافسة 19 زورقاً، وهو الرقم نفسه الذي تم تسجيله في الجولة الماضية من البطولة، وتبقى الأفضلية لزوارق الإمارات بمشاركة 4 زوارق تمثل الدولة في هذه المنافسة، وزورقين أيضاً في فئة الفورمولا 4.

وتبدأ أحداث السباق اليوم مع الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين في تمام الثامنة والنصف صباحاً، حيث تلتقي اللجنة المنظمة والمشرفة مع المتسابقين والمشاركين لمناقشة مسار المنافسة اليوم، وأيضاً أبرز القوانين واللوائح التي سيتم وضعها في سباق اليوم، ومع نهاية الاجتماع تبدأ مرحلة نزول المياه لكل الفئات المشاركة، حيث ستكون الفقرة الأولى مخصصة لفئة الفورمولا 4 من خلال التجارب الحرة في التاسعة والنصف ولمدة 20 دقيقة، ثم فقرة سباق أفضل زمن لهذه الفئة وتستمر لـ 20 دقيقة، ولاحقاً تدخل إثارة زوارق الفورمولا 1 والتجارب الحرة لهذه الفئة، والتي ستستمر من العاشرة والنصف لمدة ساعة، وفي تمام الثالثة والنصف يقام السباق الرئيس الأول لفئة الفورمولا 4، وبعدها يتم الانتقال إلى الحدث الرئيس والأساس لليوم وهو سباق أفضل زمن وتصفيات السرعة المختلفة لفئة الفورمولا 1 والتي تبدأ في الثالثة بعد الظهر.

وتنقسم تصفيات أفضل زمن في المعتاد إلى 3 أقسام، حيث تدخل الزوارق كلها في التصفية الأولى، والتي تستمر 20 دقيقة تتأهل بعدها أفضل 16 زورقاً من ناحية السرعة للتصفية الثانية، وبعدها تنطلق التصفية الثالثة والأخيرة التي يتأهل إليها 6 زوارق فقط، بحيث يتاح لكل زورق دورتان من أجل القيام بالزمن الأسرع والأفضل، والذي يعطي صاحبه ميزة أن يكون أول المنطلقين غداً في السباق الرئيس.