«الشارقة البحري» يبحث التعاون مع «دولي التجديف»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت بعثة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، في بطولة العالم للتجديف للكبار المقامة في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية بوفد إداري وفني، استهدف الاطلاع عن كثب على كافة التحضيرات الخاصة بالتظاهرة العالمية للتجديف، وبحث سبل التعاون في مجال التجديف مع مسؤولي الاتحاد الدولي وكبار المنظمين للحدث.

ضم وفد الإمارات الذي شارك في الحدث حميد المهيري مدير النادي وعضو مجلس الإدارة، وحسن الزعابي عضو مجلس الإدارة، وعمرو تمراز مدير الأنشطة الفنية الرياضية والمجتمعية في النادي.

واجتمع الوفد خلال زيارته مع كل من كريستوف رولاند رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، ومات سميث المدير التنفيذي للاتحاد.

واستعرض الوفد التجربة الناجحة لنادي الشارقة البحري الدولي منذ إنشائه قبل 3 سنوات وحتى الآن، مستعرضا كافة أنشطته الرئيسة التي ينظمها النادي على مدار العام في كافة الرياضات البحرية المنوعة، وكافة البطولات الدولية والعالمية التي ينظمها النادي، ومنها بطولتا العالم للزوارق السريعة للفورمولا 1 وبطولة العالم للدراجات المائية «الأكوابيك».

وتضم بطولة العالم للتجديف، للكبار 1700 متسابق، يمثلون 60 دولة على مستوى العالم، وتشهد التظاهرة حضور 4000 شخص بين متسابقين وفنيين وإداريين ومسؤولين وإعلاميين.

على الجانب الآخر، وصلت بعثة نادي الشارقة البحري للدراجات المائية إلى ولاية أريزونا، للاشتراك في نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية المقرر إقامتها هناك حتى يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل.