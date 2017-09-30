ثلاثي المبارزة في اختبار «مونديال المنامة»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

غادرت أمس بعثة منتخب مبارزة «الايبيه» للشباب، للمشاركة في بطولة العالم بالبحرين التي تنطلق اليوم على مدار يومين بمشاركة 99 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم. ويترأس بعثة المنتخب محمد غانم المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد المبارزة، فيما تضم البعثة 3 لاعبين لا تتجاوز سنهم 15 عاماً هم مايد محمد، وسيف لشكري، وخالد بالسلاح، ومعهم المدير الفني شريف محمود.

من ناحيته أكد محمد غانم المنصوري أن منافسات اليوم الأول سوف تخصص للرجال، ويشارك فيها 67 لاعباً، فيما ستخصص منافسات اليوم الثاني للفتيات. وأن الهدف من المشاركة هو إكساب لاعبينا الواعدين الخبرة الدولية من خلال الانخراط في مثل هذه التحديات الكبرى، وتحقيق مركز متقدم، علماً أن هؤلاء اللاعبين هم أنفسهم الذين حققوا ذهبية العرب، وهم من يمتلكون القدرة على التطور، خصوصاً في ظل وضع برنامج دائم للاهتمام بهم، بهدف صناعة أبطال المستقبل.

وقال: اتحاد المبارزة تأسس حديثاً، مقارنة ببقية الاتحادات العربية، حقق العديد من الاختراقات العربية والقارية في وقت وجيز، ويملك من المواهب ما يمكن وضع الآمال عليها لصناعة مستقبل مشرق.

وقال المنصوري: الإنجازات لا تتحقق من دون تخطيط وتأهيل وصقل وصبر على اللاعبين، ونحن من جانبنا قمنا باكتشافهم وهم في مراحل سنية مبكرة، ونقيم لهم برامج الإعداد تحت إشراف الجهاز الفني، ونقيس مستوى تطورهم من أن لآخر عبر المسابقات المحلية التي ننظمها، وهدفنا الاستراتيجي هو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بلاعب أو اثنين.

وقال المنصوري: فعاليات البطولة تبدأ في التاسعة والنصف من صباح اليوم في مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، بعدما تمت إجراءات التسجيل الرسمية أمس، وتحظى البطولة بإجراءات للكشف عن المنشطات وفقاً للوائح الاتحاد الدولي على اللاعبين الذين تختارهم اللجان الفنية.

من ناحيته، أكد شريف محمود المدير الفني للمنتخب، أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد للبطولة من خلال تدريبات يومية في دبي، وأن الطموحات كبيرة بالخروج من هذه البطولة بالعديد من المكاسب، خاصة أن أبناءنا من الواعدين، فهم لا يتجاوزون الـ 15 عاماً، فيما تقام البطولة لمن هم دون سن الـ 20 سنة، لكننا نراهن عليهم في اكتساب الخبرات، ومعايشة أجواء البطولات الكبرى، ولا سيما أننا بصدد تنظيم بطولة آسيا العام الجاري في دبي ولدينا طموحات بلا حدود لتحقيق نتائج جيدة فيها.

وبالنسبة للجوائز في بطولة العالم لشباب «الايبيه» فإن اللاعب أو اللاعبة الفائز بالمركز الأول سوف يحصل على جائزة مالية قدرها 2000 دولار أميركي، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 1500 دولار، والثالث والثالث مكرر على 750 دولاراً لكل منهما، وفقاً للوائح ونظام البطولة الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي في المخاطبات الرسمية التي تم إرسالها للاتحادات الوطنية.