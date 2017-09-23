داس يقص شريط فئة 43 قدماً الشراعية اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق من جزيرة السعديات اليوم، منافسات سباق داس للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وهو السباق الأول لهذه الفئة، وينظم السباق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ويشارك في المنافسات 100 محمل شراعي بمجموع يقترب من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وخصص النادي جوائز مالية بقيمة 3 ملايين درهم، حيث يحصل البطل على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم.

وكان النادي قد أعلن فتح باب التسجيل للسباق منذ أسبوعين، وشهد التسجيل إقبالاً كبيراً من البحارة وعشاق التراث البحري، حيث يعد سباق داس هو الأول لموسم فئة 43 قدماً التي تعد واحدة من أهم الفئات التي يعتني بها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وهي الفئة الرئيسية الثانية بعد سباقات فئة 60 قدماً.

ويدخل البحارة سباق اليوم بمعنويات عالية للمنافسة على اللقب، فضلاً عن السعي نحو حصد أكبر عدد من النقاط للمنافسة على لقب للموسم، وكانت اللجنة الفنية في نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، قد أعلنت تتويج «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بطلاً عاماً لسباقات الموسم المنصرم لفئة 43 قدماً، بعد أن تفوق على بقية منافسيه في المجموع العام للنقاط برصيد 103 نقاط، فيما حل ثانياً في الترتيب العام زلزال واحتل المركز الثالث الوصف.