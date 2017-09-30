4232 شخصاً في حملة «كن رياضياً»

دبي (الاتحاد)

نظم برنامج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرياضة واللياقة البدنية، وبالتعاون مع دبي للإعلام إذاعة «نور دبي» ومن خلال برنامج الإذاعي كفاح الكعبي، حملة تحت عنوان «كن رياضياً» على مدار أسبوعين بهدف نشر الوعي بين جميع طبقات المجتمع، وخاصة الشريحة الكبيرة من الصغار بمجتمع الإمارات والذي شهد مشاركة أكثر من 4232 شخصاً على مدار العديد من الحلقات التلفزيونية.

وتأتي هذه الحملة من رؤية الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ووفق توجيهات اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لإدارة إسعاد المجتمع والتجهيزات بشرطة دبي، من منطلق التعاون القائم بين المؤسسات والدوائر الحكومية بهدف نشر الوعي وغرس مفهوم ممارسة الرياضة لدى كافة فئات المجتمع، لحمايتهم من أمراض العصر وخلق بيئة صحية رياضية بعيداً عن مخاطر الفراغ.

وحرص على التواجد والمشاركة الفعلية لإنجاح هذه الحملة كل من العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد علي المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي.

ووجهت فاطمة أحمد يوسف رئيس قسم الوعي الرياضي في البرنامج، الشكر والتقدير إلى اللواء محمد سعيد المري لرعايته واهتمامه بتفعيل هذا البرنامج بين جميع شرائح المجتمع.