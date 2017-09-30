شباب الأهلي- دبي يخسر أمام «تو جو» الفلبيني

دبي (الاتحاد)

تلقى فريق شباب الأهلي - دبي خسارة جديدة في بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة، حيث خسر من فريق كوكس تو جو الفلبيني بنتيجة 57/‏ 92 في مباراة تحديد المراكز من الخامس للثامن، وجاءت نتيجة الأشواط 19/‏ 13، 23/‏ 13، 22/‏ 19، 28/‏ 12 لصالح الفريق الفلبيني.

لينال الفريق الخسارة الخامسة في البطولة، وقد لعب المدرب الألماني بيتر شورمز بـ7 لاعبين فقط في المباراة بشكل عام، وكان واضحاً مدى التقارب النسبي في المستوى خلال الثلاثة أرباع الأولى، ولكن الموقف تغير تماماً في الربع الرابع الذي سيطر عليه الفريق الفلبيني.

وكالمعتاد تألق قيس عمر في صفوف شباب الأهلي دبي مسجلاً 28 نقطة، إضافة إلى 13 متابعة ناجحة، وشارك قيس أطول فترات المباراة بواقع 38:41 دقيقة، وسجل زميله خليفة خليل 8 نقاط، وفي المقابل تميز من الفريق الفلبيني رافينا مسجلاً 20 نقطة.

ويلتقي الفريق اليوم مع فريق نمور الصين تايبيه لتحديد المركز السابع، في حين يلتقي مونو التايلاندي مع تو جو الفلبيني على المركز الخامس.

وتأتي خسائر الأهلي في هذه النسخة أمراً متوقعاً في ظل الغيابات الكثيرة من لاعبين مواطنين، منهم الشقيقان محمد وسعيد مبارك وطلال سالم وراشد ناصر وآخرون منعتهم الظروف الخاصة من السفر مع الفريق، إضافة إلى عدم وجود لاعب أجنبي بصفوف الفريق مقارنة بوجود اثنين من اللاعبين الأجانب في غالبية الفرق المشاركة.

وجاءت مشاركة الأهلي هذا العام مختلفة ومغايرة تماماً عن النسخة الماضية من هذه البطولة، حيث كان قاب قوسين أو أدني من الفوز بها لولا الإصابات التي طالت الفريق وقتها جعلته يحتل المركز الرابع بعد عروض رائعة، حيث يتوقع أن يحتل الفريق المركز الثامن من أصل 10 فرق شاركت في كل أرجاء القارة الصفراء.

يذكر أن شباب الأهلي - دبي لم يقم معسكر خارجي، واكتفى بتدريبات داخلية بدبي، ولولا الإيقافات والغرامات التي كانت ستفرض على اتحادنا المحلي والنادي الأهلي لما شارك الفريق في هذه النسخة، حيث بذل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد جهوداً كبيرة قبل البطولة مع مسؤولي الأهلي للمشاركة حتى لا تطولنا العقوبات القارية.

وكان الفريق قد خسر مباراته الافتتاحية بالبطولة أمام تشاينا كاشجار الصيني بنتيجة 43/‏ 96، والثانية أمام الرياضي اللبناني بنتيجة 55/‏ 116، والثالثة ضد نمور الصين تايبيه 75/‏ 93، وحقق فوزاً وحيداً في تلك المجموعة (الثانية) على حساب الفريق الهندي أو إن جي سي بنتيجة 72/‏ 71، ليتأهل للدور الثاني من البطولة ويلتقي مع متصدر المجموعة الأولى وهو فريق بي سي آستانا الكازاخستاني ونال شباب الأهلي دبي خسارته الرابعة بنتيجة 53/‏ 83، وخسارة اليوم هي الخامسة في مشواره حتى الآن.