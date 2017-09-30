عصام أبو القاسم (الشارقة)

انطلقت مساء أمس الأول الخميس ، في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات الدورة السادسة لمهرجان المسرحيات القصيرة والذي ينظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومشاركة عشرة عروض ، إضافة إلى العديد من الفعاليات.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، إلى جانب العديد من الوجوه الثقافية والفنية المحلية والعربية.

واستهلت وقائع الحفل بمادة فيلمية استعرضت مسيرة المهرجان الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، مع التركيز على أبرز الأنشطة التي رافقت الدورة الماضية. كما شهد حضور الحفل مادة فيلمية أخرى حول «شخصية المهرجان» لهذه الدورة، وهو الفنان صابر رجب، الذي عرف ممثلاً ومخرجاً وكاتباً مسرحياً. وشوهد رجب في الفيلم متكلماً عن تجربته وأبرز كما ظهر في صور وقصاصات صحفية تعكس مراحل عدة من مشواره المسرحي الذي انطلق ثمانينيات القرن الماضي.

وأعرب الفنان المكرم عن شكره لصاحب السمو حاكم الشارقة، لما قدمه سموه من دعم سخي لتطوير وتعزيز مكانة المسرح والمسرحيين الإماراتيين والعرب، كما شكر إدارة المسرح في الدائرة واللجنة المنظمة للمهرجان على اختياره بوصفه شخصية المهرجان. وبعدها تسلم درع التكريم وشهادة تقديرية من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان.