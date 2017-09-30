النصر يختبر «إسكوف» أمام شباب الأهلي ـ دبي

رضا سليم (دبي)

تستكمل مساء اليوم، الجولة الثانية لدوري أقوياء اليد، حيث يستضيف فريق النصر منافسه شباب الأهلي - دبي بصالة راشد بن حمدان بقلعة العميد، وهي ديربي دبي، وتختلف المواجهة عن المواسم السابقة بعد دمج الشباب مع الأهلي وبات لدى شباب الأهلي ـ دبي مجموعة متميزة من اللاعبين المواطنين، وهو ما دفع إدارة النادي للتخلي عن فكرة التعاقد مع لاعب أجنبي، فيما يختبر فريق النصر محترفه الروسي الكسندر اسكوف الذي لعب أمام الشارقة في الجولة الأولى التي خسرها العميد، ولم يقدم اسكوف المستوى المطلوب، إلا أن المغربي نور الدين بوحديوي مدرب النصر يختبر اسكوف أمام شباب الأهلي، خاصة أنه لم ينسجم مع الفريق نظراً للتعاقد معه قبل وقت قصير، حيث خاض مواجهة الشارقة الأولى دون تجهيز، وظهر بمستوى أقل من المتوقع وإن كانت تسديداته على المرمى قوية، وستكون مواجهة االيوم اختبارا حقيقيا .

يذكر أن النصر قام في الموسم الماضي باستبدال أكثر من لاعب أجنبي، حيث بدأ الموسم مع الجزائري لطيف بو ساسي ثم استبدله باللاعب البحريني صادق علي لاعب الأهلي البحريني لمدة أسبوع للعب معه مباراتين في الدوري لحين التعاقد مع لاعب بديل، وبعدها تعاقد النادي مع فلدان باوليني من مونتينيجرو.

يذكر أن لائحة تسجيل اللاعبين الأجانب مفتوحة طوال الموسم مع زيادة الرسوم، حيث يتم التسجيل أول مرة مقابل 10 آلاف درهم ثم تتضاعف إلى 20 للمرة الثانية و40 للمرة الثالثة و60 للمرة الرابعة، في حين أن لائحة تسجيل اللاعبين المواطنين له فترة محددة وبعدها يتم غلق باب التسجيل، ويبقى اللاعب الذي لم يسجله ناديه حراً للعب لأي فريق آخر.

ويسعى بوحديوي لتحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، بعدما قاده لوصافة الدوري في الموسم الماضي، ويعتمد على مجموعة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرة منهم محمد حسن وشهاب غلوم وفيصل غلوم ووليد إبراهيم وحمد الريس وعباس الصفار وراشد سعيد وناصر يوسف وطارق علي وحسن سعيد وبلال ثاني وعبدالله خميس وأحمد علي ومحمد جمعة وناصر عباس.

في الوقت الذي يدخل خالد أحمد مدرب شباب الأهلي المواجهة بحثاً عن الفوز الثاني والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، بعدما تغلب على الجزيرة في الجولة الأولى، ويعد شباب الأهلي من أكثر الفرق التي تملك لاعبين مميزين، خاصة عبدالله أحمد الذي يقدم مستوى متميز، ما دفع الشارقة لطلب ضمه للعب معه في السوبر الإماراتي الخليجي يوم 7 أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يضمه أيضا في البطولة الآسيوية المقبلة التي يشارك فيها بالهند خلال نوفمبر المقبل، بجانب تألق وحيد مراد ومرزوق أحمد وعيسى البناي ويوسف بلال ومحمد جمعة ومحمد يوسف وعبدالله درويش والحارس المميز عبدالرحمن خميس وغيرهم من اللاعبين.