وفد شطرنجي يحضر فعاليات «مونديال جورجيا»

دبي (الاتحاد)

زار وفد من اتحاد الشطرنج العاصمة الجورجية تبليسي، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للشطرنج، وترأس الوفد الدكتور سرحان المعيني ومعه عبدالله عبدالرحمن الحوار رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، وجرى على هامش الزيارة اجتماعاً مع أزمايبراشفيلي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأوروبي للشطرنج، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة ملف استضافة جورجيا للأولمبياد العالمي للشطرنج 2018 وآخر الاستعدادات، ثم زار الوفد أكاديمية جورجيا للشطرنج التي تدعمها حكومة جورجيا، وتوجه الوفد لزيارة الاتحاد الجورجي للشطرنج، وعقد اجتماعاً مع جورجي جيورجادزه رئيس الاتحاد في مقر الاتحاد الجورجي، الذي تم تشييده قبل 50 عاماً.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن مثل هذه الزيارات مهمة، للاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في اللعبة، ولدينا الرغبة أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، حتى نختزل الزمن ونتعرف عن قرب عن كيفية تطوير اللعبة، فقد اكتشفنا أن الشطرنج موجود في المدارس كمادة دراسية، إلا أن المدارس ليست فقط وحدها وراء ظهور أبطال في اللعبة، بل يعد الشطرنج أسلوب حياة للكثير من الشعوب.

وأضاف: نشر اللعبة يعد أحد مخططات الاتحاد من خلال المدارس وتنظيم البطولات التنشيطية في مراكز التسوق.وأوضح أن وجود وفد إماراتي في بطولة عالم يعني الكثير من خلال تعريف الوفود بالشطرنج الإماراتي، ونقل صورة جيدة، وأيضاً عمل شراكات مع عدد من الاتحادات الأوروبية للاستفادة من تجاربهم في تطوير اللعبة.