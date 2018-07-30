أمطار «الروايح» تروي «العين»

شهدت مدينة العين، عصر أمس الاثنين، هطول أمطار غزيرة في «خطم الشكلة» ومتوسطة في الهير وخفيفة في الفوعة والبدع والصاوج وجبل حفيت، وصاحبت الأمطار رياح قوية. بدأ تساقط الأمطار منذ الثالثة عصراً ولمدة ساعة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى انخفاض درجات الحرارة واعتدال الأجواء، وظلت السماء ملبدة بالغيوم على أرجاء المدينة وضواحيها. والتقط المصورون الشباب ممن يسمون بـ«صائدي الأمطار» لقطات جميلة تعكس جمال طبيعة العين، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما استمتع المواطنون بعد هطول الأمطار بالخروج إلى المناطق القريبة من «خطم الشكلة». (تصوير محمد البلوشي)