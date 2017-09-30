هيمنة صينية على «ذهب الشطرنج»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح منافسات الدورة الآسيوية الخامسة لألعاب الصالات المغلقة والفنون القتالية، في مدينة عشق آباد التركمنستانية والتي نظمتها اللجنة الأولمبية التركمنستانية، تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الآسيوي للشطرنج، بمشاركة لاعبي ولاعبات 30 دولة آسيوية، منها الصين والهند وأوزبكستان وتركمنستان وكازاخستان وفيتنام وبنجلاديش وإندونيسيا والعراق والإمارات وقيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان والأردن ولبنان وجزر المالديف ونيبال والفلبين وسريلانكا وتايلاند.

وأقيم الحفل الختامي للدورة بحضور الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وحسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى تركمنستان، وهشام على الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وقوربان جولييف محمدوف رئيس اللجنة الأولمبية التركمانستانية، رئيس اللجنة المنظمة، ومحمدوف محمد جولي رئيس اتحاد تركمنستان للشطرنج.

وقبل حفل الختام توج حسن عبدالله العضب أبطال الشطرنج الخاطف لفئة الرجال، ضمن منافسات الدورة، في حضور الطاهر.

وقد التقى الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي في كواليس مسرح التتويج، بأبطال الشطرنج.