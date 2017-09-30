«الفروسية» يستعد لـ «القدرة والتحمل» بدورات تثقيفية

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد اتحاد الفروسية عدداً من دورات التحكيم والطب البيطري، ودورات تثقيفية للمشرفين، والمندوب الفني المستوى الأول والثاني، وللمدربين والفرسان والسياس، في مجال رياضة سباقات التحمل والقدرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وذلك ابتداء من غدٍ، في إطار خطط التحديث والتطوير الاستراتيجي التي يشهدها الاتحاد في كل إداراته وأقسامه ولجانه الفنية، بهدف زيادة فعالية الأداء والتميز والارتقاء في تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية، استعداداً للموسم الجديد 2017/‏‏‏2018.

وتهدف الدورات التي يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين إلى توضيح آخر القوانين والمستجدات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية، وتأهيل الحكام لتولي إدارة مسابقات القدرة والإشراف عليها ولصقل الخبرات، وزيادة الوعي بين المدربين والفرسان، والتعريف بكل ماهو جديد في عالم مسابقات القدرة.

وتبدأ الدورة الأولى غداً، وهي دورة للمشرفين، الذين يقومون بدور جوهري في تنظيم سباقات القدرة، إذ يعملون وفقاً لمبدأ المنع والتدخل وتقديم المساعدة اللازمة للفرسان ومنع انتهاك القوانين واللوائح، ويعمل المشرفون على تطبيق توجيهات اللجنة المنظمة لإخراج المنافسات على الوجه الأكمل.

وتنظم ندوة للمدربين والفرسان والسياس بعد غدٍ في فندق ميدان- دبي، وفي اليوم التالي بأبوظبي على مسرح نادي تراث الإمارات كاسر الأمواج، تحاضر فيها آنا تورستنسون، الدائرة القانونية في الاتحاد الدولي.