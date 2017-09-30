معرض يكشف مسيرة وإبداعات «كارافاجو»

ميلانو (أ ف ب)

تمكن سكان مدينة ميلانو وزوارها، اعتباراً من أمس الجمعة، من الغوص في عالم كارافاجو واكتشاف المسار الإبداعي لهذا الرسام الإيطالي الشهير، من خلال معرض يقام في قصر «بالاتسو رياله»، ويستمر حتى نهاية يناير بعنوان «في داخل كارافاجو».

واختارت ميلانو مسقط رأس هذا المعلم في تاريخ الرسم الإيطالي (1571 - 1610) توجيه تحية له، من خلال جمع عشرين من أهم أعماله، مرفقة بعرض متعدد الوسائط، يضم صوراً بتقنيتي التصوير الشعاعي والأشعة ما تحت الحمراء. اللوحات مصدرها أكبر المتاحف الإيطالية والأجنبية، ومن بينها «العائلة المقدسة مع القديس يوحنا المعمدان» التي أعارها متحف «متروبوليتان» للفنون في نيويورك، أو «مارتا ومريم المجدلية» من معهد ديترويت للفنون. وتوضح مفوضة المعرض روسيلا فودريت لوكالة فرانس برس «هذا معرض مميز، فهو يتيح للجمهور مشاهدة 20 من الروائع الفنية لكارافاجو»، كما يسمح باكتشاف «مسيرته الإبداعية، والدخول تالياً إلى أعماق كارافاجو، إلى فكره». وتظهر اللوحات بالتصوير الشعاعي والأشعة ما تحت الحمراء التغييرات والتصحيحات والتعديلات الفنية على لوحات كارافاجو، مع تسليط الضوء على «سلسلة من الصور الخفية». ويسعى القائمون على المعرض أيضاً لتقديم إضاءة جديدة على سنوات النتاج الفني المذهل لكارافاجو الذي أحدث في أقل من 15 سنة ثورة في مجال الرسم في حقبته.

وتضيف المفوضة أن كارافاجو الذي توفي وحيداً عن 38 عاماً في منفاه في منطقة توسكانا الإيطالية «شخصية آسرة لا تكف عن إبهارنا».