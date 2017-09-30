فيتل يتفوق في التجارب الحرة بـ «سيبانج»

سيبانج (ماليزيا) (رويترز)

تفوق الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، وزميله الفنلندي كيمي رايكونن، على جميع المنافسين في جولة التجارب الحرة الثانية لجائزة ماليزيا الكبرى، الجولة الـ15 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسجل فيتل صاحب المركز الثاني في قائمة السائقين، بعد البريطاني لويس هاميلتون المتصدر، أسرع زمن على مستوى جولتي التجارب، وهو دقيقة واحدة و31.261 ثانية، وهو أسرع زمن على الإطلاق في حلبة سيبانج الماليزية، البالغ طولها 5.5 كيلومتر.

وكان فيتل قد احتل المركز الخامس في جولة التجارب الأولى صباح أمس، والتي تمت في أجواء ماطرة، والتي احتل فيها سائقا رد بول الهولندي الشاب ماكس فرستابن وزميله الأسترالي دانييل ريتشياردو المركزين الأول والثاني على الترتيب، لكن فيتل تفوق عليهما في الجولة الثاني بفارق هائل.

وفي الجولة الأولى، سجل فرستابن دقيقة واحدة و48.962 ثانية، بينما سجل ريتشياردو دقيقة واحدة و49.719 ثانية.