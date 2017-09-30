أغنية لبيونسيه لمساعدة ضحايا الأعاصير

نيويورك (أ ف ب)
تطلق المغنية الأميركية بيونسيه نسخة بتوزيع جديد لأغنية «مي خنتي» للمغني الكولومبي «خ. بالفين» ومنسق الأسطوانات الفرنسي ويلي وليامز، بهدف جمع أموال لمساعدة ضحايا الأعاصير التي شهدتها القارة الأميركية أخيراً.
ويشكل هذا التعاون عودة النجمة الأميركية إلى الساحة الفنية منذ إنجابها توأميها في 13 يونيو الماضي.
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كذلك أوضحت المغنية المولودة في هيوستن بولاية تكساس، أنها تعتزم تنظيم حملة دعم لهذه المدينة التي ضربها إعصار هارفي أخيراً.
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ومن المقرر أن يحيي زوج بيونسيه مغني الراب جاي زي حفلاً في نيويورك 17 أكتوبر لصالح ضحايا الأعاصير، على ما أعلنت خدمة «تايدل» المتخصصة في البث التدفقي.
ويغني في الحفل إضافة إلى جاي زي نحو ثلاثين فناناً، بينهم جنيفر لوبيز المولودة لوالدين من بورتوريكو التي تبرعت أخيراً بمليون دولار لمساعدة ضحايا الأعاصير.