أغنية لبيونسيه لمساعدة ضحايا الأعاصير

نيويورك (أ ف ب)

تطلق المغنية الأميركية بيونسيه نسخة بتوزيع جديد لأغنية «مي خنتي» للمغني الكولومبي «خ. بالفين» ومنسق الأسطوانات الفرنسي ويلي وليامز، بهدف جمع أموال لمساعدة ضحايا الأعاصير التي شهدتها القارة الأميركية أخيراً.

ويشكل هذا التعاون عودة النجمة الأميركية إلى الساحة الفنية منذ إنجابها توأميها في 13 يونيو الماضي.

وقد أعلنت بيونسيه أمس الأول الخميس عبر «إنستغرام» إصدار هذا العمل الجديد، مشيرة إلى أن ريعه سيعود لضحايا إعصار ماريا والأعاصير الأخرى التي ألحقت أضراراً كبيرة في بورتوريكو وجزر أخرى في الكاريبي، وأيضاً في المكسيك.

كذلك أوضحت المغنية المولودة في هيوستن بولاية تكساس، أنها تعتزم تنظيم حملة دعم لهذه المدينة التي ضربها إعصار هارفي أخيراً.

وتحافظ النسخة الجديدة من أغنية «مي خنتي» على إيقاعات الريجاتون الموجودة في العمل الأصلي الذي هو أيضاً نسخة معاد توزيعها لأغنية «فودو سونغ» لمنسق الأسطوانات الفرنسي ويلي وليامز. وقد تصدرت «مي خنتي» (شعبي) بعد صدورها في يونيو سباقات الأغنيات في أكثرية البلدان الناطقة بالإسبانية. وتأتي بيونسيه في الأغنية على ذكر توأميها، كما يتضمن العمل دعوة للتبرع. وسبق للمغنية الأميركية أن غنت بالإسبانية في ألبومها «إيرمبلاسابله» الذي صدر عام 2007. وسبق أن صدرت نسخة أخرى معاد توزيعها لأغنية «مي خنتي» من مغني الراب الأميركي الكوبي بيتبول.

ومن المقرر أن يحيي زوج بيونسيه مغني الراب جاي زي حفلاً في نيويورك 17 أكتوبر لصالح ضحايا الأعاصير، على ما أعلنت خدمة «تايدل» المتخصصة في البث التدفقي.

ويغني في الحفل إضافة إلى جاي زي نحو ثلاثين فناناً، بينهم جنيفر لوبيز المولودة لوالدين من بورتوريكو التي تبرعت أخيراً بمليون دولار لمساعدة ضحايا الأعاصير.